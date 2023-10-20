تاياني: نعمل من أجل السلام بالشرق الأوسط وحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس العاصمة- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريحات من تونس التأكيد على أن سلطات بلاده “تعمل من أجل السلام ووقف التصعيد” في الشرق الأوسط، مذكرا بأن روما تدعم حل الدولتين للصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف “مع تونس، وهي دولة مهمة للغاية ولها علاقات قوية مع فلسطين، سنتحدث عن كل ما يمكننا القيام به معًا لمحاولة إنقاذ الأرواح البشرية”.

وقال “هدفنا هو شعبان ودولتان”، مشددا على التزام إيطاليا القوي “بإقناع جميع الأطراف المعنية بتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لكن في هذه الأثناء، دعونا نعمل لإنقاذ الرهائن ونوصل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، دون المساس بحقيقة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”.