تاياني يلتقي سعيد ويؤكد أواصر الصداقة الاستراتيجية بين إيطاليا وتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه جدد خلال لقائه في وقت سابق اليوم الجمعة مع الرئيس التونسي قيس سعيد “أواصر الصداقة الاستراتيجية بين إيطاليا وتونس”.

وحضر اللقاء وزيرا الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا، والعمل مارينا إيلفيرا كالديروني، اللذان يرافقان تاياني في زيارته لتونس العاصمة.

وكتب تاياني على مدونة (إكس) للتواصل الاجتماعي في أعقاب اللقاء “تعاون على أساس العلاقات (التي تربطنا مع تونس) في إطار منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

كما شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن حكومة بلاده “ملتزمة بقوة بسلام عادل في الشرق الأوسط”.