اتحاد الزراعيين الإيطاليين: دعم غذائي لتونس ضد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) العزم على “دعم الأمن الغذائي في دولة تُعدّ مستوردًا صافيًا لمواد غذائية عديدة، تمتد من الحبوب إلى منتجات الألبان”، فضلا عن “تعزيز نموذج الأغذية الزراعية الإيطالي لزيادة الأمن الغذائي والحد من الهجرة”، من تونس.

هذا هو الهدف الذي أعلنه الاتحاد بالتعاون مع مشروع (فلييرا إيتاليا) في الاجتماعات العديدة التي أجروها مع نظرائهم التونسيين في القطاعين العام والخاص، بمناسبة البعثة الإيطالية للأمن الغذائي في تونس، بمشاركة وزراء الخارجية أنطونيو تاياني، والزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا، والعمل مارينا إلفيرا كالديروني.

وبهذا الصدد، قال رئيس (كولديريتّي) إيتوري برانديني إن الأمر يتعلق بـ”نموذج يعارض النهج المفترس والمضارب الذي تتبعه البلدان الأخرى، ويعتمد بدلاً من ذلك على تثمين شبكة من شركات محلية صغيرة عديدة”، وكذلك “على نقل تقنيات الزراعة الدقيقة، الري الذكي والرقمنة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج لكن بموارد أقل”.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لـ(فيلييرا إيتاليا) لويجي سكورداماليا، إلى أنه “نموذج يُعدّ نشاط التدريب فيه، جزءًا لا يتجزأ من خلق قيمة مضافة محلية”، وبالتالي “مكافحة ظاهرة الهجرة غير الخاضعة للرقابة، وكذلك من أجل تأهيل قدرات مهنية يمكن إتاحتها من خلال تدفقات الهجرة المخططة والمنتظمة في إيطاليا لشركاتنا، التي تحتاج إليها بشكل متزايد”.