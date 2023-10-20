وزير داخلية إيطاليا: خطر محاكاة الإرهاب يجعل تهديده خفياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الضوء على أن “خطر محاكاة الظاهر الإرهابية ملموس، كونه يتغذى على مواقف فردية، وأحيانا على ظروف عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي أيضاً، ليجعل التهديد غير ملموس ككل”.

وقال الوزير بيانتيدوزي، في تصريحات إذاعية الجمعة، “إن كنت أرغب بطمأنتكم من ناحية نظامنا، الذي تمكن من منع تنظيمات أكثر تجذراً، لتشعبه ونشره الكبير لقوات الشرطة في جميع أنحاء الأقاليم، فمن المؤكد أن ظاهرة المحاكاة تصبح أكثر تعقيدًا لأن من شأنها أن تقود إلى مواقف فردية لا علاقة لها في بعض الأحيان بالتنظيمات الدولية”.

وأشار بيانتيدوزي إلى أن “هناك حالات يتم الاهتمام بها بشكل دوري من قبل استخباراتنا وقوات شرطتنا. ما ظهر حتى الآن هو غياب تنظيم حقيقي ينسق هذه التحركات بطريقة ما، أو انعدام نشاطه على ترابنا الوطني”.

وأوضح الوزير المنتمي للتيار المستقل، أن الأمر يتعلق بـ”أشخاص لديهم اتصالات مستقلة عن بعضهم البعض أيضاً، تعتمد على استخدام الإنترنت، مع تحويلات مالية لصالح نساء على ما يبدو، لكنهم في الواقع، أعطوا لمحة عن صيغ نموذجية للمشاركة في التنظيمات الإرهابية”.

وخلص الوزير بيانتيدوزي مشدداً على أن “من الصعب استبعاد أن يكون هناك أشخاص معرضون لخطر الانجراف نحو التطرف، لكنني أود أن أستبعد أن يكون هناك تنظيماً متجذراً في التراب الوطني ينسق بينهم بطريقة ما”.