برلماني إيطالي يدعو لضمان الأمن ضد الإرهاب وتجنب الجدل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا برلماني إيطالي إلى ضمان الأمن ضد تهديد الإرهاب للبلاد، وتجنب الجدل العقيم بين التيارات السياسية.

وقال الرئيس والزعيم السياسي لحزب “نحن المعتدلون” ماوريتسيو لوپي، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن “الهجوم الذي شنه إرهابيو (حماس) ضد إسرائيل، قد أثار حرباً تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وبدء مرحلة جديدة لموجة الهجمات الإرهابية في أوروبا”.

وأضاف السياسي المنتمي لوسط تيار يمين الوسط، أنه “يجب علينا أن نواجه هذه المرحلة الصعبة بحساسية كبيرة، جدية ووحدة، وتجنب الخلافات المغرضة حول القرارات المتخذة فيما يتعلق بالجانب الأمني، مثل تعليق معاهدة منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن)”.

واستدرك لوپي بالقول: “لكن ينبغي فعل ذلك من دون تهويل وتأجيج مناخ من التوتر والقلق والخوف”. واختتم بالقول إن “هذه المرحلة التاريخية في الواقع، تفرض تدابير استثنائية”.