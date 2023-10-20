ماتاريلا: تعريف الهجرة بأنها حالة طارئة غير مناسب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا: “إن قضية الهجرة السرية مع دراما القاصرين غير المصحوبين بذويهم، هي ظاهرة نتعامل معها منذ سنوات، وربما يبدو من غير المناسب تعريفها بأنها حالة طارئة”.

وفي كلمته أثناء لقائه المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات المعينين حديثًا، في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي) الجمعة، أضاف رئيس الدولة: “يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد أدرك أخيراً الطبيعة غير الظرفية لملف الهجرة، والحاجة إلى معالجتها من جذورها ومن خلال التضامن”.

وخلص الرئيس ماتّاريلا إلى القول، إن قضية الهجرة، تُعدّ “مهمة مجتمعية أكثر إلحاحًا، على ضوء الأحداث الدرامية الدائرة في الشرق الأوسط”.