إيطاليا: تحديد 286 هدفًا حساساً لتهديد الإرهاب ومراقبتها باستمرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت ايطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، إن “من بين 28 ألف هدف حساس في أرجاء البلاد”، من ناحية تهديد الإرهاب، “تم تصنيف 286 هدفًا على أنها حساسة للغاية، وبالتالي إخضاعها للمراقبة على مدار 24 ساعة مع ضمانات ثابتة”.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي، في تصريحات إذاعية الجمعة، أن “تقييمًا شاملاً أجري على هذه الأهداف، لكنها لا تُظهر جميعاً خصائص ضعف، بحيث تتطلب مراقبة ثابتة طوال اليوم”.

وأشار بيانتيدوزي إلى أن “الجيش يُعدّ جزءاً نشطاً من نظام الوقاية إلى جانب القوات المنخرطة في عملية (طرق آمنة)”. لكن “قوات الشرطة مكون مهم هي الأخرى أيضاً”، والتي “يجب أن يضع المواطنون ثقتهم فيها”.