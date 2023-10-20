بطريرك القدس يدعو للصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ وجه بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتّيستا بيتسابالا رسالة فيديو إلى المشاركين في أمسية صلاة على نية السلام في الأرض المقدسة نظمتها أبرشية كومو الإيطالية، أكد فيها أن الكنيسة المحلية تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، ودعا إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة.

وقال نيافته وفقا لإذاعة الفاتيكان، في رسالة الفيديو: “إننا نعيش مرة جديدة أياما مأساوية يرافقها عنف وحقد لم نشهد مثيلاً لهما”. وأضاف أن “الناس يشعرون بالخوف حيال ما حصل خلال الأسبوع الماضي، ولا بد من التضامن مع كل الأشخاص المتألمين ورفع الصلوات إلى الله على نية هؤلاء الأخوة والأخوات”.

ثم لفت البطريرك، إلى أن “الإنسان عندما يواجه صعوبات، يحتاج إلى شخص ما يقف إلى جانبه، وهذا الأمر ينطبق على الله الذي لديه حضور واقعي ونحن بأمس الحاجة إليه اليوم، لذا لا بد من الصلاة”. ثم شكر “جميع الأخوة والأخوات في أبرشية كومو، الذين التقوا أسقفهم للصلاة معاً لأجل كنيسة الأرض المقدسة التي تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، إلى جانب الأخوة اليهود والمسلمين، الإسرائيليين والفلسطينيين وكل من يتألم اليوم بسبب هذا الحقد المتجذر الذي يزيد الهوة بين الأشخاص”.

ختاما دعا الكاردينال بيتسابالا إلى “الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة طالبين من الرب أن يهب الجميع قلباً مرتداً كي يتوجهوا إليه كأخوة وأخوات”.