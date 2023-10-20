برلماني ايطالي: ما رأي بيانتيدوزي بالإعلان الأممي أن ليبيا ليست برّ أمان؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تساءل برلماني ايطالي معارض، عن رأي وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بإعلان الأمم المتحدة أن ليبيا ليست برّ أمان بالنسبة للمهاجرين!

وسلط عضو مجلس النواب من حزب “اليسار الإيطالي” نيكولا فراتويانّي، الضوء على أن “صحيفة (أڤّينيري) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أبلغت الرأي العام في بلادنا اليوم أن مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع على طلبات المحققين الذين اقترحوا تشديد العقوبات ضد الزعماء الرئيسيين للنظام الإجرامي الذي يسيطر على السياسة، الميليشيات والعشائر معاً”، في ليبيا.

وأشار فراتويانّي إلى أنه “بالتالي، تم التأكيد بطريقة موثوقة تمامًا على أن ليبيا ليست ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين، وأن الروابط المباشرة بين خفر السواحل الليبي والمتاجرين بالبشر والنفط والأسلحة، هي القوة الدافعة لسلسلة التوريد الاستغلال والإثراء”، على حساب المهاجرين.

وذكر أمين سر “اليسار الإيطالي”، أن “المشكلة هي أن تلك الشخصيات التي يتم توجيه إصبع الاتهام إليها، هي تماماً تلك التي تسير الحكومة الإيطالية إلى جانبهم وتوفر لهم الدعم والتمويل”. واختتم بالقول: “أرى أن الوزير بيانتيدوزي قد تحدث اليوم بشكل مكثف عن أمور كثيرة، لكنه لم يلتزم إلا الصمت فقط بهذا الشأن”، متسائلا: “أليس لديك ما تعلنه حقًا؟”.