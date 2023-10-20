وزيرة إيطالية: الاتفاقية مع تونس تلبي احتياجات اليد العاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تونس ـ أعلنت تصريحات وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي مارينا كالديروني، التوقيع على مذكرة تفاهم مع تونس، تسمح سنويا بدخول كوتا قدرها 4000 عامل تونسي مرؤوس غير موسمي إلى إيطاليا.

وفي تصريحات على هامش التوقيع على اتفاقية الثلاث سنوات بتونس العاصمة الجمعة، من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار، قالت الوزيرة كالديروني: “إنه التزام ملموس من جانب الحكومة لتلبية أكثر ملاءمة لاحتياجات نظامنا الإنتاجي من القوى العاملة، وفي الوقت نفسه تعزيز إدارة تدفقات الهجرة المنتظمة والخاضعة للرقابة والآمنة للعمال التونسيين”.

هذا وتوفر المذكرة إجراءات مبسطة لاستصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة. علاوة على ذلك، وكاستثناء من القاعدة العامة بشأن هذا النوع من تصاريح الدخول، فسيكون لدى العمال المعنيين إمكانية البقاء في إيطاليا حتى في نهاية العقد، طوال فترة صلاحية تصريح الإقامة، والحصول على مزيد من فرص العمل والإقامة الاعتيادية، وبالتالي بدء مسار ينفذ الالتزام المتفق عليه لتحديد خطة عمل وطرق تنفيذ الاتفاقية، من خلال توقيع بروتوكول تنفيذ بين الجهات المتخصصة المعنية، لتحديد القطاعات ومستوى المهارات إجراءات مطابقة العرض والطلب.

كما أعلنت الوزيرة عن “مشروع تجريبي وافقت عليه وزارة العمل والسياسات الاجتماعية لتدريب 40 عاملا في تونس، سيتم جلبهم من ثم إلى إيطاليا خارج حصص مرسوم التدفقات، والذي تروج له الجمعية الوطنية لمقاولي البناء”.

وذكرت أنه “المشروع الأول من هذا النوع الذي يتم تفعيله بفضل إصلاح نظام دخول العمل الذي تشجعه الحكومة”. إذ “تمهد هذه المبادرة الرائدة الطريق لتدخل أكبر وأكثر تنظيما للتدريب في تونس ودخول ما لا يقل عن 500 عامل آخر إلى إيطاليا، بتمويل من الموارد الأوروبية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.