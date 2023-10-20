وزير إيطالي: تعزيز العلاقات مع تونس بمجال الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة المنتظمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، تعزيز العلاقات مع تونس على صعيد الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة المنتظمة.

وقال وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، بعد اللقاء الثنائي الذي عقده الجمعة مع وزير الزراعة، الموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاطي، في تونس العاصمة الجمعة، إن “الأمن الغذائي، التعاون بين شركات قطاع الزراعة والأغذية الزراعية وتنظيم تدفقات الهجرة، في لب جدول الأعمال السياسي الإيطالي التونسي”.

وأضاف الوزير القيادي في حزب “إخوة إيطاليا”، أن “تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السالفة الذكر، كان على رأس أولوياتنا في اللقاء المثمر الذي عقدته صباح اليوم مع الوزير بلعاطي”، مبيناً أن “القطاع الزراعي، يلعب في الواقع دوراً رئيسياً للاقتصاد بالنسبة لبلدينا”.

وتابع: “بالتالي، فإن الشراكات، بدءًا من تبادل المعرفة حول الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، ستكون استراتيجية تنفيذ خطة ماتّي وضمان دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، أي ضمان الغذاء الجيد للجميع”.

وأشار لولّوبريجيدا إلى أن “من بين المواضيع الأخرى، تناولنا أيضاً موضوع البحث في إدارة الموارد المائية، مع إيلاء اهتمام خاص لاستخدام مياه الصرف الصحي وإنشاء محطات تحلية المياه لمواجهة تغير المناخ”، وأوضح أن “التبادل التجاري مع تونس يتمتع بإمكانات هائلة ومجال واسع للنمو”.