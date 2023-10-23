البابا: كل حرب في العالم هزيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن اقتناعه التام بأن كل حرب تدور في العالم، هي هزيمة.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فبعد تلاوته صلاة التبشير الملائكي يوم أمس الأحد، حيا البابا المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، مرة أخرى، يتوجّه فكري إلى ما يحدث في إسرائيل وفلسطين”.

وتابع: “أنا قلق وحزين جدًا، أصلي وأنا قريب من جميع الذين يتألّمون، ومن الرهائن والجرحى والضحايا وعائلاتهم”. كما “أفكر بالوضع الإنساني الخطير في غزة، ويحزنني أن المستشفى الأنغليكاني ورعيّة الروم الأرثوذكس قد تعرضا للقصف أيضًا في الأيام الأخيرة”.

وقال فرنسيس: “أجدد ندائي لكي تُفتَح فُسحات، ويستمرَّ وصول المساعدات الإنسانية، وأن يتمَّ إطلاق سراح الرهائن”.

وأشار البابا الى إنَّ “الحرب، كل حرب في العالم، أفكر بأوكرانيا المعذبة أيضًا، هي هزيمة. الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية. أيها الإخوة توقَّفوا! توقّفوا! أُذكِّر أنه في يوم الجمعة المقبل، 27 تشرين الثاني/أكتوبر، أعلنت يومًا للصوم والصلاة والتوبة، وفي ذلك المساء في تمام الساعة السادسة في بازيليك القديس بطرس، سنعيش ساعة صلاة لكي نطلب السلام في العالم”.