البيت الأبيض: استمرار تدفق المساعدات لغزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ وعد البيت الأبيض “بالتدفق المستمر” للمساعدات إلى قطاع غزّة، بعد أن دخلت قافلة ثانية مكونة من 14 شاحنة إلى القطاع عبر معبر رفح، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصف القطاع المحاصر.

وقال البيت الأبيض في بيان الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على أنه “سيكون هناك الآن تدفقاً مستمراً للمساعدات إلى قطاع غزّة”.

هذا وقد حذرت الأمم المتحدة من أن “حجم المساعدات التي تدخل إلى غزّة كان بنسبة 4% فقط من المتوسط ​​اليومي قبل نشوب أعمال العنف”، وهي “جزء صغير مما هو مطلوب، بما في ذلك إمدادات الغذاء والمياه والأدوية والوقود”.