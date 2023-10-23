إيطاليا تدعو لـ”تجنب أقلمة الصراع في الشرق الأوسط”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني: “نحن نواصل العمل من أجل وقف التصعيد”، فضلا عن “السعي لمنع إضفاء طابع إقليمي على الحرب”.

وفي تصريحات من لوكسمبورغ الإثنين، قبيل حضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، شدد الوزير تاياني على أنه “يجب علينا التأكد من أن تبقى لبنان وإيران لا تشكلان جزءاً من الصراع بين إسرائيل و(حماس)، دون المساس بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”. وفي الوقت نفسه، “يجب حماية السكان المدنيين”.

وواصل الوزير حديثه قائلاً: “إن مخاطر امتداد رقعة الصراع قائمة، ولهذا السبب نعمل على ضمان ألا يتحول هذا الأمر إلى حقيقة”، مبيناً أن “العمل الدبلوماسي أمر أساس، من جانب أوروبا والولايات المتحدة، إذ يعمل الجميع للحيلولة دون أن يكون هناك أي تصعيد، ولكيلا تشب النار في الشرق الأوسط”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن “المسار الدبلوماسي هو ذلك الذي ينبغي اتباعه أكثر من أي مسار آخر دائماً”، وأردف: “لدينا جنود عديدون تحت راية الأمم المتحدة، على الحدود بين لبنان وإسرائيل”، ولذلك: “نحن نعمل على حماية عساكرنا والإيطاليين الذين يعيشون في هذه المناطق أيضاً”. واختتم بالقول إن “الوضع صعب ومعقد بالتأكيد”.

وذكر تاياني، أن “في هذه المرحلة من الحرب الدائرة بين إسرائيل و(حماس)، هناك محاورون عديدون: مصر، قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، الإمارات وتونس”، كما أن “هناك بلدان عديدة في العالم العربي والإسلامي التي يمكنها لعب دور في تجنب تفجر الصراع على نطاق أوسع”.

وواصل رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “إنها جميعا دول يمكنها أن تسهم بإقناع حركة (حماس) بعدم إطلاق صواريخ ضد إسرائيل، وإقناع حزب الله بعدم إطلاق صواريخ ضد إسرائيل، والعمل على إطلاق سراح الرهائن، وبشكل خاص المدنيين”.