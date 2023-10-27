تاياني: يجب إيجاد أفق للشعب الفلسطيني لقطع الطريق أمام حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “إن الهدف السياسي الذي وضعناه لأنفسنا هو أن الحل الوحيد هو إيجاد أفق للشعب الفلسطيني لقطع الطريق أمام حركة حماس”.

وأضاف، في تصريح الجمعة على هامش منتدى حول الأمن بالعاصمة روما “يجب علينا بالتأكيد أن نعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، فحماس منظمة إرهابية ويجب إضعافها”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “من حق إسرائيل أن تضرب الأماكن التي تطلق منها الصواريخ على دولتها، ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نمنع السكان المدنيين على الجانبين من أن يكونوا ضحايا للحرب”، مشيرا إلى أن “قواعد الحرب مختلفة تمامًا ولا نريد أبدًا أن تكون هناك حرب. نحن نؤيد السلام ونعمل بكل السبل الممكنة لمحاولة لخفض الأزمة”.

كما أعرب وزير الخارجية عن الامل بأن يتم التوصل في النهاية إلى اتفاق بين المصريين والإسرائيليين لفتح معبر رفح لإخراج 14 إيطاليا، نصفهم يحمل أيضا الجنسية الفلسطينية.