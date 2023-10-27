تاياني: نسعى لعدم امتداد الصراع إلى إيران ولبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، بالنسبة لاحتمال أن يمتد الصراع في الشرق الأوسط ليشمل إيران ولبنان، إن “الخوف قائم دائماً” من هذه الناحية.

وأكد الوزير تاياني في تصريحات على هامش منتدى حول الأمن، عقد بمقر مقاطعة لاتسيو في روما الجمعة، أنه “يجب أن نعمل على ضمان عدم حدوث ذلك”، في إشارة إلى امتداد رقعة الصراع.

وكان نائب رئيس الوزراء قد كتب في تدوينة على منصة (إكس) في وقت سابق، أنه “تحدثت مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، حول الوضع بمنطقتي المتوسط ​​والشرق الأوسط”، مبيناً أن “الحكومة الإيطالية تشاطر ضرورة الحرص على ضمان أقصى قدر من الاستقرار من الناحية الاقتصادية أيضاً في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحقيق السلام فيها”.