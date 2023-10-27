المفوض الأوروبي للاقتصاد: لسنا في سياق ركود، بل تباطؤ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني حدوث ركود على مستوى التكتل الموحد في المرحلة الراهنة.

وقال جينتيلوني، في مداخلة الجمعة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مخاطبا منتدى دوليا لغرفة التجارة “نحن لسنا في سياق ركود، بل في تباطؤ، ومن الضروري تحقيق أقصى استفادة من جميع الأدوات والموارد المتاحة لنا”.

وأردف المفوض، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي، “نحن نمر في الاتحاد الأوروبي بمرحلة تباطؤ تحت تأثيرات الضغوط التضخمية والطلب العالمي الذي لا يزال ضعيفاً. أفكر على وجه الخصوص بالشكوك المرتبطة بتعافي الاقتصاد الصيني، وعدم اليقين حيال الحرب التي لا تزال مستمرة في أوكرانيا وخطر التصعيد في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس”.

ولكنه أضاف “مع ذلك لا يزال لدينا سوق عمل لا يزال قويا وانخفضت معدلات التضخم إلى أكثر من النصف مقارنة بالذروة التي بلغتها في تشرين الأول/أكتوبر 2022. اقتصادنا أظهر في السنوات الأخيرة قدرة ملحوظة على التعامل مع الأزمة ومواصلة النمو على الرغم من كل شيء، ولو بوتيرة محدودة هذا العام أيضًا”.

إلا أن المفوض الأوروبي نوه بأنه “لا يمكننا تجاهل علامات القلق، فمؤشرات الثقة وسجلات طلبات الشركات لا تزال ضعيفة، الوصول إلى الائتمان مقيّد، والاختناقات على طول سلاسل التوريد العالمية معرضة للتفاقم ومنطق الحمائية بدأ يتقدم”.