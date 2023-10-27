وزير الخارجية الإيطالي: رفع مستوى الحذر من الجرائم الإلكترونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “في وزارتنا، يجري العمل على قضية أخرى لم يتم الحديث عنها بشكل كافٍ”، ألا وهي “الجرائم الإلكترونية”.

وفي مداخلة خلال منتدى أمني عقد بمقر مقاطعة لاتسيو في روما الجمعة، أشار الوزير تاياني إلى أن “هذا مجال آخر نحتاج فيه إلى رفع مستوى حذرنا”، موضحاً أنه “قبل بضعة أيام، شهدنا هجمات على مواقع عديدة، ربما نظمها أشخاص أجانب من منطقة الشرق الأوسط”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، على أن “من المهم الحفاظ على قواعد بياناتنا، التي لا تُعدّ مجرد قيمة اقتصادية ثانوية، بل أن البيانات مثل سبائك الذهب”. واختتم بالقول: “وهنا، دعونا لا نقلل من مخاطر الهجمات السيبرانية وما يترتب على ذلك من بيع البيانات”.