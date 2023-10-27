إيطاليا: ثقة المستهلك بأدنى مستوى منذ مطلع العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن “في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شمل انخفاض مؤشر ثقة الشركات جميع القطاعات باستثناء قطاع البناء، ووصل المؤشر العام إلى أدنى قيمة له منذ نيسان/أبريل 2021″، بينما “انخفض ​​مؤشر ثقة المستهلك للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ أدنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2023”.

وعلّق المعهد الوطني للإحصاء (إستات) على المعطيات بالقول، إن “هناك تدهور عام لجميع المتغيرات التسعة التي يتكون منها المؤشر، باستثناء التوقعات بشأن البطالة التي تتحسن، وتقييمات الوضع الاقتصادي للأسرة الذي نما رصيده قليلا”.

وأضاف المعهد الإحصائي، أن “في تشرين الأول/أكتوبر، كان من المتوقع حدوث انخفاض في مناخ ثقة المستهلك”، إذ انتقل المؤشر من 105.4 إلى 101.6، وكذلك “في المؤشر المركب لجوّ ثقة الأعمال، الذي انخفض ​​من 104.9 إلى 103.9”. كما أن “هناك تدهور واسع النطاق في آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي الشخصي والعام”، وأن “المؤشرات الأربعة المحسوبة شهرياً انطلاقاً من المكونات نفسها، أظهرت ديناميكيات سلبية بشكل ثابت”.

وذكر (إستات)، أن “المناخ الاقتصادي والمناخ المستقبلي سجلا أكبر الانخفاضات”، إذ “انتقل الأول من 115.2 إلى 110.5 والثاني من 113.2 إلى 107.7″، بينما “انخفض مناخ الوضع الحالي من 100.2 إلى 97.4 وتراجع ​​المناخ الشخصي من 102.2 إلى 98.6”.