روسيا، ردا على إسرائيل: لا تقبل على الإطلاق أي محاولات لاتهامنا بدعم الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزارة الخارجية الروسية إنه “غير المقبول على الإطلاق أي محاولات لاتهامنا بدعم الإرهاب وبالتالي تشويه وتقويض مناهجنا الأساسية وكذلك التشكيك في العمل الهادف لبلدنا لحل المهام الإنسانية الأساسية التي تلبي مصالح مواطني روسيا وإسرائيل وفلسطين ودول أخرى”، وذلك في إشارة إلى إدانة إسرائيل زيارة وفد من حركة حماس لموسكو.

وشددت الوزارة في مذكرة الجمعة على أن “موقف روسيا ظل ثابتا دون تغيير، وقد تم تأكيده مرارا وتكرارا على جميع المستويات”، مؤكدة “الإدانة القوية لاستخدام الأساليب الإرهابية، بما في ذلك قتل المدنيين واحتجاز النساء والمسنين والأطفال كرهائن، الذين يجب إطلاق سراحهم”.

وأضافت “نحن نعتبر من غير المقبول مظاهر عنف بأي شكل من الأشكال ضد السكان المدنيين، بغض النظر عن الطرف الذي تطاله”.

ونوهت بأن “الهدف الرئيسي الآن هو وقف إطلاق النار ووقف إراقة الدماء، التي أصبح ضحاياها بالفعل الآلاف من الأبرياء، بما في ذلك مواطني بلادنا، لا يزال مصير الكثيرين مجهولاً”.