ميلوني “راضية” عن مخرجات القمة الأوروبية حيال أزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني عن رضاها بشأن مخرجات القمة الأوروبية بشأن أزمة الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني للصحفيين عصر الجمعة في ختام أعمال المجلس الأوروبي، “كانت هناك مناقشة طويلة وملموسة، في رأيي مثمرة للغاية” حيال أزمة الشرق الأوسط.

وأردفت “أنا راضية عن الاستنتاجات، التي تعكس حساسية القضية. كانت هناك مناقشة جادة وناضجة، والاتحاد الأوروبي لديه نفس أولويات إيطاليا: بذل قصارى جهدنا لتجنب التصعيد، والعمل على الجبهة الإنسانية وعلى حل هيكلي طويل الأجل، وهو ما يجب أن نتصوره الآن، فنحن بحاجة إلى نسعى بشكل ملموس حيال حل الدولتين والشعبين”.

وقد جدد المجلس الأوروبي في بيانه الختامي “الإدانة بأشد العبارات الممكنة لحركة حماس بسبب هجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية في جميع أنحاء إسرائيل واستخدام الحركة للمدنيين كدروع بشرية”، مطالبا إياها بـ”إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً دون أي شروط مسبقة”.

وأضاف “يؤكد المجلس الأوروبي بقوة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، كما “يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى استمرار وصول مساعدات إنسانية سريعة وآمنة ودون عوائق إلى المحتاجين، من خلال جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك ممرات إنسانية ووقف مؤقت (للصراع) لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وقال “سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وضمان عدم إساءة استخدام هذه المساعدة من قبل المنظمات الإرهابية”.