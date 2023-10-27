زيلينسكي يعرب في مكالمة مع محمد بن زايد عن “امتنانه لدولة الإمارات”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن “امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركتها في اجتماع صيغة السلام في جدة، ولاستعدادها لإرسال ممثل إلى مالطا”، التي ستستضيف قمة صيغة السلام الثالثة يومي غد السبت وبعد غد الجمعة، “فضلا عن مساعداتها الإنسانية الطبية والطاقة لأوكرانيا”.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية الجمعة مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب الرئيس الأوكراني على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “أطلعت سموه على برنامج أوكرانيا الإنساني: الحبوب من أوكرانيا، ودعوت دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور القمة الثانية المقبلة”.

كما استعرض الجانبان الوضع في الشرق الأوسط، حيث شدد زيلينسكي على “أهمية حماية المدنيين وكذلك ضمان العمل دون انقطاع للممرات الإنسانية”.