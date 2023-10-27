الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إيصال مساعدات لغزة عبر ممرات بحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر أوروبية بأن التكتل الموحد يقيّم إمكانية دعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ممرات بحرية.

وحسب تلك المصادر، فإن الفكرة برزت على طاولة القادة الأوروبيين في قمتهم التي اختتمت أعمالها اليوم في بروكسل، مما مهدت الطريق لنقاش قالت فيه بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، إنها مستعدة للتحرك.

وسيستمر العمل الدبلوماسي لتقييم الجدوى الحقيقية للعملية خلال هذه الساعات.

وأوضحت المصادر أن القضايا العالقة التي يتعين حلها مرتبطة قبل كل شيء بالتفاصيل الفنية لإيصال المساعدات وضرورة التنسيق مع إسرائيل بهذا المعنى.