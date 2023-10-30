وزير الدفاع الإيطالي يعلن الاستعداد للمساعدة بنقل المعونات والإجلاء من غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو عن “استعداد الوزارة بكل إمكاناتها، لبذل كل ما في وسعها لمساعدة السكان المدنيين، وتوفير الضروريات والسلع الأساسية، في أقرب وقت ممكن، وكذلك إجلاء المدنيين، سواء الأجانب أو الإسرائيليين أو العرب، إذا طلبوا ذلك لأسباب صحية”

وأعاد الوزير التأكيد على “ضرورة التمييز بوضوح بين حماس، وهي منظمة إرهابية خطيرة تهدف إلى تدمير دولة إسرائيل، وبين المصير الحالي والمستقبلي للشعب الفلسطيني الذي يعاني، دون أي ذنب من جانبه، من حداد ومآس ثقيلة للغاية”.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أنه “غادرت بالفعل طائرة من طراز C130 تابعة للقوات الجوية هذا الصباح لنقل أولى المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن تصل الرحلة، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى مصر حيث سيتم نقل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح”.

كما شدد كروزيتّو على أن “إيطاليا تتحرك بـ 360 درجة، من خلال عمل جميع ممثلي حكومتها، حتى يمكن التوصل إلى وقف تصعيد الصراع في أقرب وقت ممكن”. وأضاف “مع ذلك، سيكون الأمر دراماتيكيًا حقًا إذا ألهبت الحرب المستمرة العالم الإسلامي، بدءاً من رد فعل إسرائيل المفهوم والهجوم العسكري المضاد على الأرض، وأطلقت العنان لحرب جديدة بين الغرب والإسلام”.