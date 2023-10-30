المعارضة الإيطالية تطالب الحكومة بإحاطة البرلمان حول الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت أحزب في يسار-الوسط المعارض الحكومة بتقديم إحاطة برلمانية عاجلة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ودعا كل من الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم وتجمع اليسار- الخضر وحزب (+ أوروبا) الحكومة إلى تقديم “معلومات عاجلة حول الوضع في الشرق للحفاظ على علاقات وثيقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان في هذه المرحلة”.

ومن بين المطالب التي تم تقديمها على وجه الخصوص لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني والحكومة توضيح سبب الامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف انساني لإطلاق النار في غزة، الذي قدمته الأردن الأسبوع الماضي.