فون دير لاين: على كوسوفو وصربيا تطبيع علاقاتهما للتقدم على مسار التكامل الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/بريشتينا- جددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، مناشدة كوسوفو وصربيا لتطبيع علاقاتهما من أجل التقدم على مسار التكامل الأوروبي.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي في مؤتمر صحفي الاثنين بعد محادثات مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني في بريشتينا، إنه “ينبغي على كوسوفو أن تقبل إنشاء رابطة/مجتمع البلديات ذات الأغلبية الصربية” في شمالي البلاد، كما “يتعين على صربيا الاعتراف بكوسوفو بحكم الأمر الواقع”.

وقالت فون دير لاين “رسالتي هي أن كوسوفو حققت تقدما في تعزيز الديمقراطية”، مضيفة “أتذكر العام الماضي عندما طالبنا بتحرير التأشيرات، وتمكنا من ضمان أنه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل من الممكن التحرك بحرية”.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن “الإدانة الشديدة” للهجوم المسلح الذي نفذته وحدة (كوماندوز) من الأقلية الصربية في 24 أيلول/سبتمبر على شرطة كوسوفو والذي أسفر عن مقتل ضابط وثلاثة من المهاجمين.

وقالت: “مررنا بالعديد من الأزمات، مثل أزمة الطاقة، وخصصنا 70 مليون يورو في هذا القطاع” لصالح كوسوفو.