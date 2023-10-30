بلينكن يشكر قطر على مساعيها “لتأمين خروج الأجانب من غزة وللإفراج عن الرهائن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر إلى أن المسؤولين الأمريكي والقطري استعرضا “الوضع الإنساني في غزة، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية الي عقبت الهجمات الإرهابية المروعة والمتواصلة التي تشنها حماس”.

وأضاف “جدد الوزير شكره للحكومة القطرية على عملها من أجل تأمين خروج مواطنين أمريكيين ورعايا أجانب من غزة، ومن أجل الإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، ومواصلة الجهود لمنع توسع الصراع”.

كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء “الأهمية الحيوية لحماية حياة جميع المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المستدامة للشعب الفلسطيني”.