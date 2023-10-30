بوريل يعلن عن 10 ملايين يورو إضافية للأونروا جراء الوضع “المزري” في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب برويل أنه استعرض مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني “الوضع المزري في غزة والحاجة المتزايدة للدعم”.

وشدد منسق الدبلوماسية الأوروبية على مدونة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن “تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة يمثل أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي، بدءا بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو للأونروا، بناء على طلب البرلمان الأوروبي”.

ورأى بوريل “إن الظروف على الأرض تزداد سوءاً، والعنف يتصاعد أيضاً في الضفة الغربية. وفي حين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني الذي يحكم الأعمال العدائية، كما قال أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي”.

وقال “ينبغي احترام حياة المدنيين دون استثناء”، لافتا إلى أنه وكما ذكر المجلس الأوروبي الأخير “بوضوح” في بيانه الختامي: “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقفات إنسانية مؤقتة واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. ينبغي الاصغاء لهذا الطلب”.