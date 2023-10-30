برلماني إيطالي: التاريخ بالشرق الأوسط لم يبدأ بهجوم حماس الدرامي العنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن البرلماني عن حزب (+أوروبا) الإيطالي المعارض، المحسوب على تيار الوسط، بينيديتو ديلا فيدوفا الانضمام إلى الأصوات المطالبة بإحاطة برلمانية للحكومة بشأن قضية الشرق الأوسط.

وقال ديلا فيدوفا، مخاطبا الاثنين مجلس النواب “ستكون أيضًا مسؤولية المعارضة ضمان مناقشة جادة ومدروسة وذات فائدة” بهذا الصدد.

وأشار عضو مجلس النواب، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إلى أنه “من الواضح أن تاريخ تلك المنطقة لا يبدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما أنه من الواضح أن الهجوم الذي وقع في ذاك اليوم كان بحجم وعنف ودراما الذي أثار ما نشهده الآن” في غزة، “في وقت أن أوروبا التي نريدها، ذات سياسة خارجية وأمنية مشتركة، غير موجودة”.