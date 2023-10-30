إيطاليا وألمانيا وفرنسا: على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة بمجال الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حثت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على “التحرك بسرعة” فيما يتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي لأنه “لا يوجد وقت نضيعه”.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع ثلاثي في روما شمل وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد والعمل المناخي، روبرت هابيك، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية، برونو لو مير.

وشدد الوزراء على أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات الخاصة بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي “يستثمر أقل بعشر مرات من الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

واتفقت الحكومات الثلاث على “تعزيز التعاون” في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال أورسو: “لقد أعطينا إشارة قوية لأوروبا بشأن المسار الذي يجب أن نتبعه معًا في المستقبل التكنولوجي والعلمي، بدءًا من رؤية مشتركة حول الذكاء الاصطناعي”، مذكرًا بأنه “في غضون أسابيع قليلة” سيتم إنشاء (المؤسسة الوطنية الإيطالية للذكاء الاصطناعي) في مدينة تورينو.