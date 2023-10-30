بيدرسن: لا لقرارات خارجة عن أيدي السوريين لجر البلاد نحو حرب أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، من أنه “مع تصاعد العنف في الصراع السوري نفسه، وامتداد التطورات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، فإن الوضع أصبح الآن “في أخطر حالاته منذ فترة طويلة”.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، شدد المبعوث الخاص على أنه من غير المقبول التعامل مع سورية على أنها “ساحة مفتوحة للجميع، حيث يمكن للجهات الفاعلة المختلفة تصفية حساباتها مع بعضها البعض، مع الإفلات من العقاب”.

وقال: “لا يمكن السماح بقرارات خارجة عن أيدي السوريين بجر سورية إلى حرب أخرى”.

وأشار بيدرسن إلى “تبادل إطلاق النار في الجولان المحتل، والغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل، بما في ذلك على مطاري حلب ودمشق، والتي أوقفت مؤقتا الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

كما أشار المبعوث الخاص إلى هجمات على قواعد أمريكية من قبل “جماعات يُدعى أنها مدعومة من إيران، والضربات التي شنتها القوات الأمريكية ضد منشآت يُزعم أنها تستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني”.

وأضاف: “فيما تشهد المنطقة الأوسع أخطر حالاتها وتوترها منذ فترة طويلة جدا، تتم إضافة الوقود إلى برميل بارود كان قد بدأ بالفعل في الاشتعال”.

ونوه بأنه حتى قبل التطورات الأخيرة في المنطقة، فإن سورية كانت تشهد “أسوأ تصاعد في أعمال العنف منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما خلف أعمال قتل وتشويه وتشريد للمدنيين بأعداد أكبر، بالإضافة إلى دمار عميق وواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.

وأعرب بيدرسن عن مخاوفه من أن الوضع الراهن المتوتر بالفعل في سورية “قد ينهار بالكامل”، مما “يؤدي إلى بؤس لا يوصف للمدنيين السوريين ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة التي هي بالفعل على وشك الانهيار”.