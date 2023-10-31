تاياني يتواصل مع نظيره الاردني والأمين العام للجامعة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا مساء أمس الاثنين عن مكالمتين هاتفيتين لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، الاولى مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والثانية مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في إطار “الاتصالات التي بدأت مع النظراء الإقليميين الرئيسيين منذ بدء الأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل”.

وتمحور الاتصالين الهاتفيين، وفق مذكرة لوزارة الخارجية الايطالية، حول “وصول أول حمولة من المساعدات الإيطالية إلى مصر للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي ستسلمها السفارة الإيطالية في القاهرة إلى الهلال الأحمر المصري للتوزيع لاحقا”.

وأكد تاياني لمحاوريه على أن “أولويتنا العاجلة هي ضمان حصول السكان المدنيين على المساعدات الإنسانية والعمل على تخفيف معاناتهم الخطيرة”.

وأشارت الخارجية الإيطالية إلى اتفاق بين الأطراف خلال المكالمتين على “أهمية تجنب التصعيد الإقليمي للصراع والعمل على إنشاء ممرات إنسانية في غزة”.