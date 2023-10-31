وزير الدفاع الإيطالي يلمح لفرضية إنشاء مستشفى ميداني في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ألمح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم الثلاثاء إلى إمكانية إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة

وكتب الوزير، المقرب من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، على مدونة (إكس) “هبطت في مطار العريش طائرة إيطالية أخرى من طراز C-130 محملة بالدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية لغزة ويتم الآن تفريغ المواد”.

وأضاف “في الغضون، نقوم بتقييم فرضية جلب مستشفى ميداني إلى غزة”.

وكان كروزيتّو قد أعرب في تصريحات سابقة عن “استعداد الوزارة بكل إمكاناتها، لبذل كل ما في وسعها لمساعدة السكان المدنيين (في القطاع)، وتوفير الضروريات والسلع الأساسية، في أقرب وقت ممكن، وكذلك إجلاء المدنيين الاجانب، إذا طلبوا ذلك لأسباب صحية”.