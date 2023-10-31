الرئيس الإسرائيلي: على البابا إطلاق نداء بشأن أطفالنا المختطفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تل أبيب ـ أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن الرغبة بأن يطلق البابا فرنسيس “نداءً واضحاً” بشأن الأطفال الإسرائيليين الذين تم احتجازهم رهائنَ في قطاع غزّة، فهناك “30 طفلاً مختطفًا، بينهم طفل عمره تسعة أشهر”. وتساءل: “من يستطيع تبرير مثل هذا الرعب؟”.

وقال الرئيس هرتسوغ في نشر مستبق لتصريحاته لبرنامج (Porta a Porta) الإيطالي المتلفز، الذي سيتم بثه مساء اليوم، إنه بشأن الرهائن “هناك مفاوضات غير بشكل مباشر، لكن لا أستطيع القول إنها مثمرة، فحماس لا تفكر مثلنا، بل مثل (داعش)، بطريقة مليئة بالكراهية، تريد دفعنا إلى الجنون ولا تقدم اقتراحات حقيقية”.

وأشار هرتسوغ، إلى: “إننا نتحدث إلى المجتمع الدولي بأسره وإلى قادة العالم الذين يتعاملون مع القضية، لقد أجريت اتصالات مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، الرئيس (سيرجو) ماتاريلا، ووزير الخارجية (أنطونيو) تاياني، ونحن ممتنون للغاية للقيادة الإيطالية للدعوة الأخلاقية للدعم المطلق لإسرائيل والمناشدة بإطلاق سراح الرهائن”.

واستذكر الرئيس الإسرائيلي اللقاءات “المؤلمة للغاية”، التي أجراها مع عائلات الرهائن، مبيناً أن من بين المختطفين “رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، رجل مسن يبلغ من العمر 85 عاماً مصاب بالخرف، نساء حوامل، طلاب والشباب كانوا يشاركون بحفل كبير وأشخاص من 30 جنسية مختلفة”.