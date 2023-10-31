إيطاليا: العثور على جثة مهاجر على شاطئ صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم العثور على جثة رجل على ساحل بلدة تابعة لمحافظة تراباني (مقاطعة صقلية ـ جنوب).

وأضافت المصادر ذاتها، أن “الجثة يمكن أن تعود لأحد ضحايا عملية الرسوّ المأساوية التي وقعت يوم الجمعة الماضي في المنطقة، لقارب صيد قديم كان قد أبحر من تونس، وجنح على بعد بضعة أمتار عن الساحل وانتهى الأمر بعشرات المهاجرين الذين كانوا على متنه في الماء”.

وأوضحت المصادر، أن “في الساعات التالية مباشرة، تم إيقاف 35 شخصاً، بينما عثر على خمس جثث على الشاطئ”، مبينةً أنه “وفقاً لإفادات الناجين، كان هناك ما لا يقل عن 15 شخصاً سجلوا في عداد المفقودين”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “الفرضية الأكثر منطقية هي أن الجثة التي تم اكتشافها صباح اليوم على الشاطئ على بعد حوالي 12 كيلومتراً عن مكان جنوح قارب الصيد القديم، تعود لأحد المفقودين، دفعتها تيارات الخماسين التي تتعرض لها المنطقة منذ أيام”، مشيرةً الى أنه “بسبب سوء الأحوال الجوية، تم أمس تعليق عمليات البحث البحري عن أي مفقودين”، وأن “عناصر الشرطة والدرك (كارابينيري) يتواجدون في الموقع أيضاً للتحقيق بالأمر”.

في سياق آخر، أعلن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنه “عناصر خفر السواحل التونسي اوقفوا الأشخاص الـ68 الذين كانوا قد فروا من ليبيا، وأطلقنا نداء استغاثة لأجلهم يوم الأحد الماضي، وأعادوهم إلى البر”.

وكان المشروع الإنساني قد قال إن “ركاب القارب لا يستطيعون مواصلة الإبحار بسبب الأمواج العالية والرياح القوية”، وأن “الوضع على متن الزورق خطير، وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة”.