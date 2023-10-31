الرئيس الإسرائيلي: نسلك وفق القانون الدولي في غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تل أبيب ـ أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن في قطاع غزّة، “نحن نتحرك وفقا للقانون الدولي”، مبيناً أن “الحرب ستكون طويلة للأسف ولا أعرف إلى متى ستستمر”، لكن يجب علينا “إزالة حركة (حماس)”.

وقال الرئيس هرتسوغ في نشر مستبق لتصريحاته لبرنامج إيطالي متلفز، يُبث مساء اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك “فشلاً ذريعاً من جانب أجهزة المخابرات في عدم قدرتها على التنبؤ بالهجوم”، الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار هرتسوغ، إلى أن “النتيجة التي توصلنا إليها جميعا هي أننا لا نستطيع الاستمرار بالعيش بهذه الطريقة”، مبيناً أن “على أبوابنا، على حدودنا المسالمة والمعترف بها دوليا منذ 75 عاما، هناك حيوانات حقيقية، برابرة، ساديون عبروا الحدود، قطع رؤوس الأطفال، حرقوا عائلات بأكملها، اختطفوا أشخاصاً مسنين وأطفال حديثي الولادة، واغتصبوا النساء”.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على “ضرورة أن ندافع عن شعبنا، لا يمكننا أن نعيش هكذا، ألا نكون محميين وإذا لم نبعد حركة (حماس) من على أبوابنا”. واختتم بالقول، إن “علينا القضاء على هذا العدو كما كانت الحال مع تنظيم (داعش)”.