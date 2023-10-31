هرتسوغ: لو لا إسرائيل ضد حماس لكانت أوروبا هدفها التالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تل أبيب ـ أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن الاقتناع بأن “هذه معركة تخص كل الديمقراطيات الغربية، فلولا وجود إسرائيل، لكانت أوروبا هي الهدف التالي لحركة (حماس)”.

وقال الرئيس هرتسوغ في نشر مستبق لتصريحاته لبرنامج إيطالي متلفز، يُبث مساء اليوم الثلاثاء، عن هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، الذي “شاهدنا فيه مثل هذه الفظائع الوحشية والكراهية والسادية، التي لا يمكن قبولها بأي معيار إنساني”.

وأشار هرتسوغ، إلى أن هذه الفظائع، “ثمرة أيديولوجية تريد تعريض أسرة الأمم للخطر”، مؤكداً: “إننا نواجه حضارة الكراهية التي تأتي من تنظيمات (داعش)، (القاعدة) و(حماس)، التي تحاول غزو الشرق الأوسط بدعم من إيران”.

وبشأن السلام في ظل حل الدولتين والشعبين، ذكر الرئيس الإسرائيلي، أنه “عند انتهاء الحرب، سنسأل أنفسنا عن مدى الثقة التي يمكن أن نضعها في الجانب الآخر بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، الذي كان اليوم الذي مات فيه أكبر عدد من اليهود بعد المحرقة”.

وذكر هرتسوغ أن “الإسرائيليين الذين كانوا يؤيدون أكثر من غيرهم حل الدولتين هم أولئك الذين يعيشون قرب حدود قطاع غزّة، لكنهم هم الذين قُتلوا واختطفوا بوحشية، وبعد هذه الفظاعة، سنسأل الدول المجاورة إن لم ينقلبوا علينا إذا كنا سنعطيهم شيئاً ما؟”، وذلك في إشارة إلى السلام المحتمل مع الفلسطينيين.