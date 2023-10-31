إيطاليا: نبذل قصارى جهدنا من أجل مواطنتنا المحتجزة في كازاخستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “سفارتنا في كازاخستان تفعل كل ما بوسعها، ونأمل أن يتم إطلاق سراح مواطنتنا من الاحتجاز بأقرب وقت ممكن”.

جاء ذلك تعليقا على قضية المواطنة الإيطالية أمينة ميلو كاليلكيزي، البالغة من العمر 18 عاماً والمحتجزة في كازاخستان منذ 4 تموز/يوليو الماضي.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، على هامش ورشة عمل حول إعادة إعمار أوكرانيا في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الثلاثاء، “نحن نتابع الأمر، هناك العشرات والعشرات من الاتصالات الهاتفية مع عائلة الفتاة”، فضلا عن “المداخلات والزيارات”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “سيتم التحقق من كل ما حدث”، مبيناً أن “هذه ليست قضية استخفت بها سفارتنا”.