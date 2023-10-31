وزير الخارجية الإيطالي: التزام مشترك وفرنسا ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى أن “يلتزم الجميع بمكافحة الإرهاب لضمان أمن جميع مواطنينا داخل الاتحاد الأوروبي، والعمل معاً لتهدئة الأوضاع لمنع انتشار رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس) إلى دول أخرى”.

وفي ختام لقاء ثنائي جمعه ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا في الاجتماع الأول للجنة التعاون الحدودي الإيطالية الفرنسية، وهي الهيئة المنشأة بموجب معاهدة كويرينالي، أضاف الوزير تاياني: “نحن نعمل في وئام تام من خلال التحدث مع جميع محاورينا، بهدف التمكن من الاقدام على خطوات إلى الأمام لصالح السلام”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى القول، إن “لدينا رؤية مشتركة للنتيجة التي نريد تحقيقها، وهي تحقيق حل الشعبين والدولتين”، وذلك “لضمان إحلال الاستقرار في منطقة معقدة للغاية”.