فرنسا: السلام ممكن بحل الشعبين والدولتين فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت فرنسا على لسان وزيرة خارجيتها كاثرين كولونا، عن الاقتناع بأن، السلام في الشرق الأوسط ممكن من خلال حل الشعبين والدولتين فقط.

وقالت الوزيرة كولونا في ختام اللقاء الثنائي مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني في إطار الاجتماع الأول للجنة التعاون الحدودي الإيطالية الفرنسية، وهي الهيئة المنشأة بموجب معاهدة كويرينالي المبرمة للتعاون الثنائي، إن الوضع في الشرق الأوسط “مقلق للغاية والأمل يكمن بالعمل معاً، لأن مواطنينا يجب أن يخرجوا من قطاع غزّة بسرعة وأمان”.

وأضافت الوزيرة: “لا يمكن لأحد أن يتحدى حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”، لكن “يجب حماية السكان المدنيين، كما ينبغي ضمان إمكانية الوصول إلى قطاع غزّة وزيادة المساعدات من خلال آلية دائمة ومستقرة”، كما أن “من الضروري بالتأكيد العمل على حل سياسي”.

وأشارت كولونا إلى أن “هناك حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمان من ناحية، ومن ناحية أخرى حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة”. واختتمت مشددة على أنه “لن يكون هناك سلام وأمن حتى قيام دولتين لشعبين، وإيجاد طريقة يحترم بها أحدهما الآخر”.