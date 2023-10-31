مسؤول إسلامي إيطالي: وقف “الإبادة الجماعية” في غزّة فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب مسؤول إسلامي إيطالي، بـ”وقف إطلاق النار فوراً، انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ووضع حد لهذه الإبادة الجماعية”.

وقال رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا (Ucoii) ياسين لفرم، إن “حصيلة العمليات العسكرية في غضون أيام قليلة كانت درامية حتى الآن: 8306 قتيلاً من بينهم أكثر من 3457 طفلاً، فضلا عما يتجاوز الـ21 ألف جريح، وتدمير أحياء بأكملها تحت قنابل مقاتلات الطيران العسكري”.

وأضاف رئيس الاتحاد، أنه “على الرغم من مناشدات البابا، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لا يبدو أن تعطش إسرائيل للانتقام قد ارتوى”، مبيناً أن “هناك ما يقرب الـ240 رهينة إسرائيلية لا يطلبون أكثر من العودة إلى عائلاتهم، وملايين من المدنيين الفلسطينيين الذين لا يطلبون أكثر من وقف هذا الثأر”.

وأشار لفرم إلى أنه: “لا يبدو أن شيئًا أو أحداً يقدر على وقف هذه المذبحة بحق المدنيين العزل، ويبدو أن عالم السياسة الدولية، قد أذعن لقبول قيام إسرائيل بتنفيذ التطهير العرقي في فلسطين”. وأدان بكل قوته “الهجوم العشوائي ضد الرجال والنساء والأطفال الأبرياء العزل”.

وتابع: “إن القنابل والدبابات الإسرائيلية لا تنهي حياة أطفال قطاع غزّة فحسب، بل تقضي على أحلامهم أيضاً، وهم الضحايا الحقيقيون لهذا الصراع”. وعاد لفرم للقول مرة أخرى، إنه “من خلال تدخل قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة فقط، كقوة تداخل لحماية المدنيين وفتح معبر رفح، يمكن تجنب وقوع كارثة إنسانية مؤكدة لا يمكن تصورها”.

وخلص رئيس (Ucoii) إلى القول: “إننا ندعو جميع الجاليات الإسلامية الإيطالية إلى أن تصبح مروجة لمبادرات لإظهار معارضتها وازدرائها سلمياً لما يحدث لإخوانها وأخواتها الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين على حد السواء”.