بوريل وبلينكن يستعرضان الوضع بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه استعرض في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك الحاجة إلى المزيد من وصول المساعدات الإنسانية والتوقف المؤقت” لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي سبل “العمل معًا ومع الشركاء الإقليميين لمنع التصعيد وحماية المدنيين والتحرك نحو حل الدولتين”.

ووصل بلينكن صباح الجمعة إلى إسرائيل.

وكتب بلينكن على مدونة (إكس) للتواصل الاجتماعي “عدت إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق_هرتسوغ، وقيادات حكومية أخرى. سوف نناقش حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعملنا لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة”.

وبشأن المكالمة الهاتفية مع بوريل، قال وزير الخارجية الأمريكي “أكدت مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وشددت على أولوياتنا المتمثلة في حماية أرواح المدنيين، تقديم المساعدات الإنسانية، وضمان المغادرة الآمنة للمواطنين الأجانب من غزة”.