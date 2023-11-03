وزير الخارجية الإيطالي يتفاءل بتدفق أكبر للمساعدات الإنسانية نحو قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني تفاؤلا بشأن تدفق أكبر للمساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس الخميس مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار “يبدو أن الوضع إيجابي، إذ يمكن لعدد أكبر من شاحنات المساعدات أن تدخل” قطاع غزة للتخفيف من معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين “الذين لا علاقة لهم بحركة حماس”.

وأردف: “نحن ضد حماس ولإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن السكان المدنيين شيء آخر ويجب أن يبقوا بعيدًا عن الاشتباكات المسلحة بين الطرفين”.