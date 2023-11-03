تاياني يدعو حزب الله اللبناني لـ”صب الماء على النار”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “أريد أن أوجه نداء إلى السلطات العليا في حزب الله حتى تظهر رسائل سلام في كلمات اليوم لصالح وقف التصعيد” بمنطقة الشرق الاوسط، في إشارة إلى الخطاب الذي سيلقيه الأمين العام للحزب الشيعي اللبناني، حسن نصر الله بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال تاياني للصحفيين، خلال تقديمه بمقر وزارته للحدث الثقافي (التراث في القرن الحادي والعشرين)، ستستضيفه مدينة نابولي نهاية الشهر الجاري، “إيطاليا تريد وقف التصعيد وهذه رسالة أوجهها إلى سلطات حزب الله لصب الماء على النار”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “نحن نؤيد الاعتراف بالدولتين وأن يكون للشعب الفلسطيني دولته المعترف بها”.