مقاطعة وسط إيطاليا تعلن حالة الطوارئ إثر مقتل خمسة أشخاص جراء الفيضانات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن رئيس مقاطعة توسكانا الإيطالية أوجينيو جاني اليوم الجمعة حالة الطوارئ بالمقاطعة وسط البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى خمسة قتلى.

وتعرضت مناطق واسعة من وسط إيطاليا مساء أمس الخميس للفيضانات والرياح العاتية والأمطار جراء العاصفة (سياران)، كانت أسفرت عن مقتل ثلاثة مسنين وفقدان ستة آخرين، فيما ضربت الرياح العاتية والأمطار وسط إيطاليا.

وقال جاني على وسائل التواصل الاجتماعي “للأسف ارتفع عدد الضحايا إلى 5″، فإضافة إلى كبار السن الثلاثة القتلى، اثنان في مونتيمورلو (محافظة براتو) وواحد في روسينيانو (محافظة ليفورنو) – انضم إليهما شخصان آخران، زوج وزوجة من لامبوريتشيو (محافظة بيستويا)، كانا مفقودين في بلدية فينشي (فلورنسا)، حيث غمرت المياه والطين سيارتهم.

وأضاف “خلال الليل تحدثنا مع السلطات الحكومية (في روما) وكان هناك تعاون. نعمل جميعًا في هذه اللحظة لنكون قادرين على تقديم الدعم للسكان المتضررين”.

وأردف مطمئنا “نظام الحماية المدنية لدينا نشط للغاية ويوفر جميع الاحتياجات الضرورية للأشخاص المتضررين من السكان”.