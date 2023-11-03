إيطاليا: اعتقال مواطن بنغلادشي بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ أدت عملية أمنية لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات الشرطة بتنسيق مكتب المدعي العام في جنوة بالتعاون مع مديرية مكافحة المافيا والإرهاب بالمنطقة، إلى اعتقال رجل بنغلادشي بتهمة المشاركة بأنشطة إرهابية، الانتماء لتنظيم إرهابي والتحريض على ارتكاب جرائم لأغراض إرهابية.

وقالت مصادر أمنية، إن العملية التي تمت على يد عناصر شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) والمديرية المركزية للشرطة الوقائية في جنوة، خصت أحد سكان العاصمة الليغورية، الذي انتهى به الأمر تحت عدسة الشرطة لنشاطه في الدوائر الإلكترونية الجهادية المنسوبة إلى تنظيم (القاعدة)”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “البنغالي المقيم في جنوة بشكل قانوني، متهم بالتحريض علناً عبر الإنترنت وشبكات (فيسبوك وإنستغرام) للتواصل الاجتماعي، على ارتكاب جرائم، بما فيها النشاط الإرهابي، والتغنّي ببعض الأعمال الإرهابية”.

وقال المحققون، إن “الرجل متهم بالمشاركة في منظمة إرهابية تابعة لتنظيم (القاعدة) تسمى (حركة طالبان باكستان)، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأفراد والجماعات والكيانات المدرجة في لائحة العقوبات المفروضة على تنظيمي (داعش) و(القاعدة)”.

وأشار المحققون إلى أن “الهدف المعلن للتنظيم السالف الذكر، يتمثل بالإطاحة بالحكومة الباكستانية المنتخبة وإقامة إمارة على أساس الشريعة الإسلامية، مهاجمة الجيش الباكستاني بشكل مباشر واغتيال المعارضين السياسيين”.