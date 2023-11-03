الفاتيكان يعلن رسميا زيارة البابا لدبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس سيزور دبي لمناسبة انعقاد قمة (COP-28) للتغيّر المناخي.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد قال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في تصريحات الجمعة، إن “قداسة البابا فرنسيس قبِلَ دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف بروني، أن البابا “سيتوجّه، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً، إلى دبي في الفترة من الأول إلى الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل، بمناسبة انعقاد المؤتمر القادم لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)”.