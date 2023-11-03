تاياني يعلن تبرئة ساحة مواطنته المحتجزة في كازاخستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “لقد تحدثت هذا الصباح مع أمينة عبر الهاتف، من السفارة الإيطالية في أستانا: إنها بخير، كانت تبتسم وهي تتعافى مما حدث لها بسرعة بفضل صغر سنها”.

جاء ذلك في إشارة إلى المواطنة الإيطالية أمينة ميلو كاليلكيزي، البالغة من العمر 18 عاما، والتي كانت محتجزة في كازاخستان منذ الرابع من تموز/يوليو الماضي بتهمة حيازة وترويج المخدرات وتم إطلاق سراحها أمس.

وبهذا الصدد، أضاف نائب رئيس الوزراء، أن أمينة “تجاوزت الاتهامات والضغوط النفسية التي تعرضت لها، وذلك أيضا بفضل عمل كادرنا الدبلوماسي، ويسعدني أنني حييتها ووجدتها في أفضل أحوالها”.