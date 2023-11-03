رومانو برودي: الاتحاد الأوروبي كالخبز نصف الناضح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سمرقند/روما- وصف السياسي الإيطالي المخضرم، رومانو برودي الاتحاد الأوروبي بـ”الخبز نصف الناضج”، في إشارة إلى تضاؤل دوره على الساحة الدولية.

وقال برودي، رئيس المفوضية الأوروبية خلال الأعوام (1999-2004)، “لقد كان الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة أفضل خبز تنتجه البشرية، لكن هذا الخبز لا يزال نصف ناضج والخبز غير الناضج ليس جيدا”، في استعارة لتفسير ضعف دور التكتل الأوروبي الموحد في العالم.

وأشار، وفي كلمة ألقاها خلال الدورة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي في سمرقند (أوزبكستان)، إلى أن الاتحاد الأوروبي “لم يعد قادرا على ممارسة تلك القوة الناعمة” التي “مثّل بفضلها لعقود من الزمن جسراً” بين المصالح المختلفة والتي “ينبغي علينا الآن إعادة بنائها”.

ونوه برودي “بإمكانية تمتع التكتل الأوروبي بسلطة استثنائية، فإنتاجنا الصناعي وحتى صادراتنا أكبر من إنتاج الولايات المتحدة”، ولكن بعد “العمل بشكل جيد في مجال الاقتصاد مع عملة اليورو، يتعين علينا الآن إنشاء وحدة أوروبية في مجال الدفاع والسياسة الخارجية”.

وقال “بقدر كبير من الصدق الفكري ومع إدراكي لمدى أن الوضع الدولي جعل مهمتنا أكثر تعقيداً، فإنني ألقي اللوم الرئيسي عن على ضعف أوروبا”.

ووفقاً لبرودي، فإن “أول شيء يجب القيام به هو الوحدة الأوروبية في مجال الدفاع والسياسة الخارجية للعودة لاستعادة المرجعية الواضحة التي كانت في المنطقة”، وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط التي “شهدت تراجعا كبير”.