إيطاليا: ارتفاع أعداد الموظفين بـ512 ألفاً على المستوى السنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “عدد العاملين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي تجاوز عددهم في الشهر ذاته لعام 2022 بنسبة 2.2٪”، أي ما يعادل 512 ألف شخص.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في نشرة صدرت الجمعة، أن “الزيادة شملت الرجال والنساء وجميع الفئات العمرية، باستثناء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا بسبب الديناميات الديموغرافية السلبية”.

وأوضحت النشرة أن “معدل التوظيف، الذي يتزايد بشكل عام بنسبة 1.4 نقطة مئوية، ارتفع لدى هذه الفئة العمرية الأخيرة أيضاً بـ0.6 نقطة”، لأن “الانخفاض في عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا كان أقل وضوحًا من إجمالي عدد السكان المقابل”.

ونقلت النشرة الاقتصادية عن المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS) إفادتها بأنه بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر 2022، انخفض كل من الباحثين عن عمل بنسبة 5.1%، أي ما يعادل تراجعاً بحجم 101 ألف شخص”، وكذلك “أعداد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا بنسبة 3.6%، أي بحاصل 459 ألف شخص”.